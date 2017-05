Ile Maurice: Meurtre de Sylvio Lamoureux - Jerry Bhojah retourne sur les lieux du crime

Il a avoué le crime le 18 mai. Jerry Bhojah âgé de 34 ans a participé à une reconstitution des faits ce mardi 23 avril à Albion à la suite du meurtre de «son ami» Sylvio Lamoureux.

Les officiers de la Scene of Crime Office, les limiers de la Major Crime Investigation Team et les policiers du poste d'Albion ont escorté l'accusé lors de la reconstitution des faits. Les propriétaires de la maison, dans laquelle travaillait la victime et où il a été retrouvé, étaient aussi présents sur les lieux.

Jerry Bhojah est revenu sur les circonstances ayant mené au drame. Il a expliqué que c'est Sylvio Lamoureux qui a provoqué la dispute ayant causé la bagarre entre les deux hommes.

Le corps en état de déposition de Sylvio Lamoureux a été retrouvé le 16 avril dernier dans l'enceinte de la maison où il travaillait comme gardien. Selon le rapport d'autopsie, la victime avait été tabassée et asphyxiée. Une charge de meurtre a été retenue contre Jerry Bhojah.

De son côté, Jean Patrice Lamoureux, 34 ans, le fils de la victime, n'arrêtait pas de se répéter qu'un crime ne reste jamais impuni. «Je suis content que la police de mon pays a fait son travail. Je n'en doutais pas», dit Jean Patrice Lamoureux, qui est récemment rentré en France. Il y vit depuis plus de 20 ans.

Il ne pourra cependant pas être présent à Maurice pour suivre l'affaire en justice, du fait de ses obligations dans son pays d'adoption. Mais il s'attend à ce que Jerry Bhojah écope d'une «vraie punition».

«Il a mon âge, comment a-t-il pu faire une telle chose ?»

Sylvio, martèle-t-il, aurait pu être le père de Jerry Bhojah. «Il a mon âge, comment a-t-il pu faire une telle chose ?» Jean Patrice Lamoureux révèle ressentir de la haine pour le meurtrier de son père. «Bondié pou ziz li, li pli gran ki tou.»

Des regrets, Jean Patrice Lamoureux en a plein. «À cause de lui (NdlR, Jerry Bhojah), je ne verrai plus jamais mon père et mes enfants ne connaîtront jamais leur grand-père... »

Le jeune homme confie qu'aujourd'hui, il ressent davantage le vide laissé par l'absence de son père. Après plusieurs années de séparation, il comptait, en effet, renouer avec son père. Et il aurait profité de l'occasion pour lui présenter ses enfants. Aujourd'hui, il ne lui reste plus que des souvenirs. «C'est très difficile.»