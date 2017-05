Ile Maurice: Sicom Tower - Rs 12 millions pour loger le Central Informatics Bureau

Ce département du ministère de la Technologie devrait déménager en juillet pour Ébène. Et payer un loyer annuel cinq fois supérieur à celui qu'il dépense actuellement.

Rs 12 millions.

C'est le montant du loyer annuel que devrait débourser l'État pour le nouveau siège du Central Informatics Bureau (CIB) à la SICOM Tower, à Ébène.

C'est ce qu'a appris l'express de sources proches du dossier. Actuellement, ce département tombant sous la tutelle du ministère de la Technologie, de la communication et de l'innovation (TCI) occupe moins de deux étages à la Belmont House, à Port-Louis.

La location annuelle tournerait, selon nos recoupements, autour de Rs 2,4 millions. Nous avons contacté le ministre Yogida Sawmynaden pour confirmer ces chiffres. Mais il n'a pas voulu confirmer si le nouveau loyer coûtera cette somme.

Le ministre des TCI a dit qu'il s'agit d'une démarche administrative et qu'il n'est pas au courant. «Il vous manque des choses à écrire, vous allez maintenant écrire sur une relocation», déclare Yogida Sawmynaden, en riant.

Mais la somme astronomique que coûterait la nouvelle location et les inconvénients que ce transfert va causer à la trentaine de project managers affectés à cette unité, notamment par rapport à la mobilité et à la perte de temps, interpellent.

«Et alors, vous pensez que le travail ne se fait pas ?» rétorque le ministre. Il ajoute que le ministère dont il s'occupe a lui-même été transféré à Ébène.

Il nous revient, d'ailleurs, que c'est un haut-cadre du ministère qui souhaite avoir tous les départements concernés sous le même toit. D'où le déracinement des officiers du CIB du bâtiment qu'occupe le département depuis sa création, il y a bientôt 30 ans.

Pour le syndicaliste Radhakrishna Sadien, le transfert de l'unité responsable de l'informatisation des ministères et départements gouvernementaux est un «gaspillage». Non seulement en termes de loyer, qui coûtera cinq fois plus que le montant actuel, mais aussi d'autres coûts additionnels à prévoir.

«Vu que plus des trois quarts des ministères et départements concernés sont situés dans la capitale, ces officiers vont devoir faire le trajet aller-retour d'Ébène à Port-Louis. Le carburant va revenir plus cher au gouvernement. Sans compter tout ce temps que ces fonctionnaires vont perdre étant pris dans les embouteillages.»

S'ajoute le problème de parking. Car la plupart des ministères et départements concernés n'ont pas d'aire de stationnement à l'intention des personnes autres que celles qui travaillent sur ces lieux.

«Du coup, on va devoir laisser nos véhicules dans des parkings payants et, au bout de deux heures, on devra aller les bouger. Si on est en réunion, on devra s'interrompre pour aller trouver un autre parking.

Ce sera une perte de temps», explique-t-on dans les milieux concernés. Les fonctionnaires ont évoqué ces problèmes à travers une pétition qu'ils ont adressée au ministère des TCI il y a quelque temps.

Mais il semble que le gouvernement soit déterminé à aller de l'avant avec cette relocalisation. Selon nos informations, les nouveaux locataires sont attendus à la SICOM Tower en juillet.

Des travaux de partition ont déjà démarré sur deux niveaux du bâtiment sis à Ébène, en vue d'accueillir des départements concernés, dont l'IT Security, dont les employés partagent une partie d'un étage de la Belmont House.

Soulignons que le ministère des TCI occupe quatre étages à la SICOM Tower. Alors que ceux de l'Énergie et des services publics, ainsi que des Services financiers et de la bonne gouvernance, occupent deux étages dans ce bâtiment doté de 13 niveaux.