Ile Maurice: Prisons - La démission de Vinod Appadoo réclamée

«Vinod Appadoo is not the right man in the right place.» Jackie Kamanah, membre fondateur de la Prison Officers' Association, est revenu sur les dernières auditions de la commission d'enquête sur la drogue, lors d'un point de presse, mardi 23 mai 2017, au centre Marie-Reine-de-la-Paix,à Port-Louis.

Il a tiré à boulets rouges sur le commissaire des prisons. Siddick Lallmohamed, ancien président de l'association et lui ont demandé sa démission.

«Depuis que Vinod Appadoo est à la tête des prisons, on fait toutes sortes de saisies. On trouve toutes sortes d'armes. La prison est devenue une passoire», déplore Jackie Kamanah.

Il regrette le départ du commissaire Jean Bruneau. «Il n'y a plus ce feel-good factor au sein de la prison. Vinod Appadoo est contre le dialogue. C'est désormais la frustration qui règne. C'est de l'incompétence au sommet.»

«Pris au dépourvu»

«Nous avions tiré la sonnette d'alarme, il y a cinq ans», affirme, pour sa part, Siddick Lallmohamed. Il ajoute que si les révélations à la commission ne l'étonnent pas, l'ampleur des dégâts les a tout de même pris au dépourvu.

Les deux gardiens de prison à la retraite disent attendre le pire en ce qui concerne la drogue en prison tout comme Hanson Mungrah c'est l'opinion, l'actuel secrétaire du syndicat.

Pas de «lump sum»

Ils dénoncent également le fait qu'ils n'ont pas encore reçu leur lump sum et autres allocations quand ils ont pris leur retraite. «Nous n'allons pas faire la grève mais c'est notre dû. On nous prive de notre droit fondamental.»

Siddick Lallmohamed et Jackie Kamanah réclament aussi un full-fledged fact-finding committee pour faire la lumière sur les différents problèmes qui prévalent au sein de la prison, outre la question de drogue.