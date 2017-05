Ile Maurice: CNT - Réintégration de Prithviraj Sombary Doss... sur une base humanitaire

Sollicité, le principal concerné dit ne pas être au courant de ce développement. «Tout ce que je sais c'est, qu'il y aura des négociations cet après-midi entre la direction de la CNT et mon homme de loi, Me Rama Valayden. Si j'ai été réintégré, peut-être qu'on va me le faire savoir plus tard», laisse entendre Prithviraj Sombary Doss.

Prithviraj Sombary Doss avait été suspendu, le 2 mai, de son poste pour ses propos sur le directeur des ressources humaines de la Compagnie nationale de transport (CNT). Il protestait contre le maintien de ce dernier à son poste et avait initié une grève de la faim, ce mercredi 17 mai à Bonne Terre, Vacoas, non loin des bureaux de la CNT.

