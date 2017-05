Tout a été au rendez-vous, partie de pugilat, incertitudes et quolibets sur fond de provocations de bras musclés et de nervis venus jouer des missions autres que politiques.. Khadim Tabet, un des responsables de l'Apr, a abrité la manifestation.

La réunion convoquée au Coco Beach à Mbour durant le week-end par Oumar Youm, directeur de cabinet du président de la République, maire de Thiadiaye et coordonnateur départemental de l'Alliance pour la république a étalé toutes les contradictions des responsables de ce parti et de ses mouvements satellites dans la Petite côte. L'Apr est plongée de nouveau dans un tourbillon à la veille des investitures.

