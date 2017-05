Sénégal: L'école élémentaire Iba Sène de Pikine dotée d'une salle informatique et une bibliotheque

Nous n'œuvrons que pour la réussite de nos enfants et cela y contribue », a fait savoir le président du CGE. Lors de sa prise de parole, l'élève Melle War a soutenu que «tous élèves ici présents ont pris l'engagement de faire bon usage des ouvrages de la bibliothèque et de la salle informatique».

Pour les parents, la Ville de Pikine a une fois de plus démontré sa ferme volonté de promouvoir l'éducation à travers des actions concrètes. « Ce geste des partenaires, nous remercions la Ville de Pikine qui a facilité le financement de la bibliothèque et de la salle informatique par l'association Espoir.

Il a déjà octroyé des milliers de bourses aux étudiants du département », a laissé entendre l'adjoint au maire. Pour lui, le maintien du bâtiment doit être un impératif : «C'est un investissement important pour l'éducation, il faut que le corps enseignant veille sur ce bijou et la gestion des machines ordinateurs et des ouvrages pour préserver l'investissement».

L'école élémentaire IBA Sène, dans la commune de Pikine Ouest et réputée pour ses meilleures notes, vient de bénéficier d'un nouveau bâtiment R+1 abritant la salle informatique et une nouvelle bibliothèque. C'est le fruit de la coopération entre la ville de Pikine et celle de Nanterre. L'association Espoir a construit intégralement le bâtiment avec un apport de la Ville de Pikine et l'équipement de la bibliothèque et de la salle informatique.

