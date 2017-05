Le Bureau régional multisectoriel de l'Unesco organise en partenariat avec l'Onudc, le Hcdh et la Commission nationale sénégalaise pour l'Unesco une « Consultation nationale sur la situation des prisons au Sénégal : amélioration des conditions de détention, de réinsertion sociale et prévention de l'extrémisme violent par l'éducation ».

Cette activité aura lieu à Dakar, à partir de ce jour, mardi 23 mai. Une quarantaine de participants et d'experts représentant les institutions et organisations sénégalaises et onusiennes prendront part à cette consultation de deux jours. Objectif : échanger sur la situation dans les prisons sénégalaises qui est d'une grande préoccupation, compte tenu du contexte général d'insécurité qui caractérise le secteur.

Pour cause, les menaces pesant sur les populations carcérales ne sont pas seulement liées à l'espace et au surpeuplement. L'hyper-terrorisme environnant et le processus de radicalisation au Sahel ont révélé en effet de nouveaux types de prisonniers qui sont entrés dans le milieu carcéral. Et cette montée des extrémistes dans les prisons crée une situation encore plus complexe au sein de la société sénégalaise. Surtout avec les jeunes prisonniers qui sont plus enclins au recrutement par des extrémistes violents car ils sont incarcérés en raison de l'état de socialisation, de la connaissance religieuse limitée et du manque de perspectives professionnelles à la sortie de la prison.

La consultation offrira la possibilité de réfléchir aux problèmes des prisons au Sénégal et de proposer des solutions viables aux décideurs et autres acteurs travaillant dans le domaine de l'éducation pénitentiaire pour absorber les éventuels chocs violents pour la société sénégalaise. Elle pourrait également constituer un point de départ pour une prise de conscience en faveur de la population carcérale longtemps ignorée dans les politiques publiques.