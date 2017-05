Sénégal: Djaraf Ndao - «Rien ne peut empécher Macky Sall de battre l'opposition aux Hlm»

Le Président Macky a besoin d'hommes de valeurs et d'éthique. Nous sommes en train de travailler pour que l'Apr et Benno des Hlm restent une exception à la règle, par rapport aux différentes querelles dont vous parlez.

Ces personnes là ne sont bons ni dans un parti politique, ni dans une coalition... Bref, Benno Bokk Yakaar reste intacte et ça peut se vérifier. En plus, le Président Macky Sall est admiré et estimé par les populations des Hlm. Alors, on n'est pas préoccupé par des aventuriers.

Mais, admettez qu'au niveau de votre commune, on nous signale des voix discordantes qui contestent votre leadership, en vue des législatives et vous accuse même de vouloir mettre sur pied un Benno bis ?

Car, depuis que le Président Macky Sall a ordonné, lors de la conférence des leaders, de travailler en synergie en impliquant tous les partis qui l'ont soutenu lors des élections présidentielles et législatives passées, nous avons toujours opté pour ce dynamisme afin de concrétiser les directives du Président Macky: c'est-à-dire gagner ensemble et gouverner ensemble.

