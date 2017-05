Tunisie: Une mutuelle des artistes créateurs et des techniciens

Une commission mixte sera créée pour mettre en place un plan de travail et élaborer les conventions spécifiques concernant la mise en œuvre des domaines de la coopération et leur suivi.

Les deux départements s'engagent, en vertu de cette convention, à subventionner les festivals et manifestations spécialisés comme le festival de la culture du travail, en veillant à créer notamment un centre de la culture ouvrière chargé de la formation et de la recherche.

Il s'agit également d'offrir de bonnes prestations de santé aux artistes et créateurs qui sont dans des conditions difficiles et ne disposent pas de moyens financiers nécessaires pour leurs soins.

Cet accord porte sur le renforcement des programmes d'encadrement social des artistes et des créateurs en parachevant les procédures de création d'une mutuelle des artistes créateurs et techniciens dans le secteur culturel ainsi que sur le suivi des textes juridiques concernant la révision du système de sécurité sociale.

