Tunisie: Les avocats tunisiens et italiens disent non au terrorisme

La lutte contre le terrorisme, le respect des droits fondamentaux et de l'Etat de droit ainsi que le rôle des femmes dans la Méditerranée ont été les thèmes abordés lors de deux tables rondes, organisées et couronnées par une cérémonie de commémoration des victimes de l'attentat de juin 2015.

Elle a réuni les plus importantes associations judiciaires italiennes : l'Union des chambres pénales, l'Union des chambres civiles, l'Association italienne des jeunes avocats, l'Association nationale du barreau, l'Union italienne du barreau et l'Observatoire pour la justice.

Une conférence a été tenue à cette occasion sur le thème «le Barreau italien et le Barreau tunisien soutiennent la démocratie et la paix».

Le Pape François a adressé un message personnel et cordial se félicitant de «l'initiative qui vise à refléter, encourager et soutenir tous les efforts pour une plus durable et inlassable recherche de la paix», a-t-il dit dans un télégramme envoyé par le secrétaire d'Etat du Vatican, Pietro Parolin, selon un communiqué de l'ambassade d'Italie à Tunis.

