Tunisie: Un accord gouvernement-UGTT-UTICA, le 9 juin prochain

Taboubi a en outre appelé les pays européens à soutenir l'expérience tunisienne et à prendre en considération la transition démocratique que vit le pays lors des négociations sur le partenariat tuniso-européen et concernant la dette tunisienne.

«Nous ne pouvons parler de libertés et de démocratie sans garantir les droits économiques et sociaux du peuple tunisien, en particulier les jeunes et les chômeurs», a-t-il lancé, ajoutant également que «la pauvreté et les inégalités régionales ne peuvent être vaincues sans l'instauration d'une équité fiscale et sans lutte contre l'évasion fiscale qui a aggravé les tensions sociales».

Taboubi s'exprimait lors d'une table ronde tuniso-allemande sur l'emploi organisée à La Manouba en présence de la présidente de l'Utica Wided Bouchamaoui et de représentants des patronats et syndicats allemands.

