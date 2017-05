Cette garantie financière étant évacuée, les «Amazones» du RDS abordent désormais la seconde manche de leur bataille: boucler au plus vite le budget de campagne du Rassemblement démocratique sénégalais. Un parti qui a tenu à se démarquer des sentiers battus, en réduisant volontiers, à sa plus petite expression, la présence des politiques.

En fait, c'est le mandataire national du RDS, le comptable Mouhamadou Lamine Diagne, accompagné de la présidente des femmes et de son adjointe, Mme Sy Rokhaya Sarr, qui s'est fait délivré hier ; lundi 22 mai 2017, par la Caisse de dépôt et de consignation la quittance portant le numéro 1000 1201 7001 609 attestant du versement effectif de la caution de 15 millions de F Cfa, telle que fixée par l'arrêté du ministre de l'Intérieur n° 03397 du 27/02/2017.

