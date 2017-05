Sénégal: Plaidoyer pour une nouvelle politique de soutien au PSE à Kabatoki

Toutefois dans la démarche, le directoire du « Krem » s'est aussi donné le privilège d'agir dans l'union et la cohésion en convoquant dans cette grande mobilisation les responsables de l'Apr et la coalition « Benno Bokk Yaakar » (Bby) qui, à leur tour se sont fortement mobilisés en cette occasion.

L'objectif est ici multiple : aider le président Macky Sall à donner corps à sa vision sur le nouveau plan Sénégal Emergent (Pse) ; renforcer le dispositif dans les rangs de l'Alliance pour la République (Apr) et la majorité présidentielle pour corriger les imperfections notées çà et là au sein des deux entités politiques et surtout prendre les devants de la scène politique locale pour mieux contenir l'opposition et lui empêcher toute évolution dans la région de Kaolack.

