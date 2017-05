Sénégal: Mondial U20 - Les lionceaux réussissent leur entrée

Le Bureau régional multisectoriel de l'Unesco organise en partenariat avec l'Onudc, le Hcdh et la Commission… Plus »

"Maintenant, on sait qu'on doit vite oublier cette victoire et penser au prochain match", contre les Etats-Unis d'Amérique, a-t-il ajouté. Diagne tient à préciser que son groupe fait "entièrement confiance" à son entraîneur, qui, aidés de ses collaborateurs, va l'aider à préparer le prochain match.

Il estime que l'objectif de la sélection sénégalaise était de soigner son entrée en matière. "Nous avions en mémoire les débuts difficiles à la CAN des moins de 20 ans en mars. Et nous nous sommes dits qu'il n'était pas question de revivre le même scénario", a-t-il affirmé.

Au retour des vestiaires, son coéquipier Ibrahima Ndiaye ne se montre pas plus efficace puisqu'il voit son tir croisé frôler le poteau du but saoudien (47e min).

C'est Ibrahima Niane qui a ouvert à la 13e minute la voie aux Juniors sénégalais. Sur une superbe action collective et un centre venu du côté gauche, l'attaquant de Génération Foot réussit à amortir la balle de la poitrine et enchaîner dans la foulée une volée qui loge le ballon en pleine lucarne.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.