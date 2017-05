Gabon: UA - Pr Mohamed El Hacen LEBATT chez Laure Olga GONDJOUT

La crise post-électorale qui prévaut actuellement au Gabon,ne laisse personne indifférent.C'est le cas par exemple de l'Union africaine qui a commis un de ses cadres pour proposer des solutions de sortie de crise.Raison pour laquelle,le Pr Mohamed El Hacen Lebatt, Conseiller stratégique principal du Président de la Commission de l'Union africaine en mission d'appui et de facilitation du dialogue politique au Gabon a rendu visite à Laure Olga Gondjout ce lundi 22 mai à Libreville.

Deux heures ! C'est la durée des échanges qu'il y a eu entre Laure Olga Gondjout, Médiateur de la république gabonaise et son hôte, le Professeur Mohamed El Hacen Lebatt, Conseiller stratégique principal du Président de la Commission de l'Union africaine. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa mission de la facilitation du dialogue politique gabonais. Ce qui, d'ailleurs l'a conduit chez la Médiatrice. « Madame la Médiatrice est une personnalité importante de l'échiquier de ce pays. Il est donc logique, en tant que personnalité africaine en mission du dialogue politique dans ce pays, je puisse la rencontrer et discuter avec elle. »

A la question de savoir si Pr Mohamed El Hacen Lebatt a été envoyé par l'UA pour réconcilier les Gabonais, le conseiller répond modestement : « Je suis ici en mission d'appui au dialogue politique et de facilitation. Il est évident qu'avec tous les acteurs nationaux et internationaux qui sont partenaires de l'Union africaine, ma préoccupation est de renforcer le plaidoyer en faveur de la paix dans le pays et de la promotion de solutions politiques pacifiques. Il est aussi question de renforcer le plaidoyer en faveur du dialogue politique de façon à contribuer définitivement à une solution de sortie à cette crise. »

Pr Mohamed El Hacen Lebatt dit avoir rencontré les acteurs politiques gabonais des deux camps. Les hommes politiques avec qui, il discute de façon franche et sincère. Il se réjouit de l'hospitalité qui lui est souvent réservée. Marqué par cette hospitalité gabonaise, qui une valeur fondamentale pour lui, le Conseiller stratégique n'a pas manqué de le souligner.

A propos du Gabon, le Pr Mohamed El Hacen Lebatt dit de son peuple, qu'il est un peuple merveilleux. Ce n'est pas de l'apologie, dit-il. C'est un peuple qui a une classe politique très éveillée. Tous les acteurs que j'ai rencontrés, soit de l'opposition ou de la majorité, sont des hommes de très grandes valeurs, qui ont une vaste culture de gouvernement et très responsables et soucieux des intérêts de leur pays. Je n'ai pas de doute qu'au-delà des difficultés, le pays va retrouver le chemin de la paix et de la réconciliation, finit-il de confesser.