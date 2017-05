Afrique Centrale: Chef d'état-major général veut l'affermissement de la CIRGL

Il a indiqué qu'il soutenait la matérialisation des décisions et accords sur la République démocratique du Congo pour éradiquer l'activité des forces négatives et la prolifération des milices qui provoquent la panique et la terreur au sein des populations et déstabilisent le pays, visant à créer un cadre approprié à la réalisation d' élections.

Le général d'armée Sachipengo Nunda a cité la lutte contre les forces négatives opérant dans la région, la fin de la stabilité dans certains Etats, l'instauration du climat de paix et de sécurité pour assurer le fonctionnement démocratique des institutions et un développement harmonieux comme priorités des leaderships militaires.

Selon lui, il faut une attention particulière à la résurgence des conflits armés, la criminalité transnationale organisée, au trafic de drogue et d'êtres humains, à la piraterie, entre autres qui causent des dommages à la population et au développement.

Il a également parlé de la nécessité de conjuguer des efforts pour maintenir une organisation solide et efficace qui sert de base à un ordre juridique régional qui promeut la confiance entre les Etats et renforce les relations de coopération entre les pays membres.

Luanda — Le Chef d'état-major général des Forces Armées Angolaises (FAA), Geraldo Sachipengo Nunda, a réitéré mardi à Luanda, la nécessité d'affermir la Conférence internationale de la région des Grands Lacs (CIRGL) pour assurer un système de sécurité plus équilibrée, équitable et inclusive.

