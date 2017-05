Tunisie/Algérie: Coupe CAF - Le Club Sportif Sfaxien à Alger pour la victoire

Le Club Sportif Sfaxien sera opposé au MC Alger, ce soir, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe CAF. Les Sfaxiens, sous la conduite de leur nouvel entraineur le portugais Jorge Costa, sont déterminés à réaliser un résultat positif dans ce match choc du groupe B.

En effet, les coéquipiers de Aala Marzouki, leaders du groupe B après leur victoire à Sfax lors de la première journée des Swazilandais de Mbabane Swalows (1-0), ambitionnent de ramener les trois points de la victoire face à leur adversaire algérien et s'installer ainsi seuls de la première place du groupe B de la Coupe CAF.

« On ne va pas cacher nos ambitions. On est venus ici en Algérie pour gagner. Notre objectif est de remporter une cinquième Coupe de la CAF. Cette compétition est devenue notre objectif majeur, a confié Moncef Khemakhem le président de Sfax dans des propos relayés par Le Buteur. Il faut se rendre à l'évidence que notre parcours en championnat n'a pas été à la hauteur de nos attentes et de nos espérances. C'est pour cela qu'on veut tout mettre en œuvre pour obtenir un succès en Coupe de la CAF pour sauver notre saison, a ajouté Moncef Khemakhem. On a cet objectif de terminer le premier du groupe. Ce sera notre ambition. On veut à tout prix cette première place du groupe et le Mouloudia en deuxième position. L'idéal serait que les deux pays frères passent en quarts de finale. »

Le CSS a engagé un nouvel entraîneur, le Portugais Jorge Costa, avec l'espoir de remporter une cinquième Coupe CAF, après une décevante saison en championnat (4e place derrière les traditionnels concurrents l'ES Tunis, l'ES Sahel et le Club Africain). Ces très attendues retrouvailles entre les Mouloudéens et les Sfaxiens seront dirigées par un trio d'arbitres égyptiens composé de Mahmoud Zakaria Mohamed, Ahmed Hossam Eldin et Ahmed Tawfik Teleb Ali. Les deux clubs s'étaient affrontés en Ligue des champions arabe lors de la saison 2004-2005 en phase de poules. Le MCA s'était imposé (2-1) au 5-Juillet, couvert alors de neige, et il s'était écroulé (4-0) à Sfax.