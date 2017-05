Togo/Algérie: Claude Le Roy défend sa liste contre les Fennecs

Sur le plateau de Talents d'Afrique sur la chaine Canal+, Claude Le Roy est revenu sur sa liste de joueurs convoqués la semaine dernière pour affronter l'Algérie en éliminatoires de la CAN 2019. Le constat d'un groupe avec de nombreux locaux interpelle.

« Il y a des joueurs qui sont toujours importants comme Adebayor, et d'autres qui arrivent comme Atakora, Djene, Bebou. Mais je pense que le moment était arrivé de régénérer ça. Et le timing est bon. Après le match contre l'Algérie, il y a 10 mois avant un autre match des éliminatoires. Bien évidemment on n'est pas favoris dans ce groupe« , s'est défendu le technicien français.

« Si on veut franchir un pallier, c'est en partant avec de jeunes joueurs. Il y en a dans le championnat mais aussi des jeunes qui j'ai vus dans des tournois d'académies. C'est un gros risque certes mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Je ne suis pas là pour assurer des résultats moyens à court terme, je suis là pour construire quelque chose à long terme » a t-il ajouté.

« Si on ne prend pas de risque dans ce métier, si on n'est pas là en train de préparer l'avenir, si on se contente juste de gérer ce qu'on a en arrivant, je pense qu'on fait pas son boulot. J'ai vu plein de match, j'ai vu plein de joueurs, à eux de jouer« , a conclu Le Roy.

Les Eperviers affronteront les Fennecs le 11 juin à Blida. Mais avant deux matchs amicaux sont prévus contre le Nigéria le 1er juin à Paris puis face au Comores le 4 juin à Martigues.