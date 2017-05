Algérie/Tunisie: Coupe CAF - MCA /Aouedj « Tout pour s'imposer » face à Sfax

La volonté de la Russie et celle de l'Arabie saoudite de prolonger l'accord de réduction de l'offre… Plus »

« Il est vrai que parfois on manque de réussite. Mais en Coupe de la CAF, nous avons toujours su répondre présents. C'est une compétition qui inspire tout le monde. J'ai le sentiment que je vais marquer mais le plus important, c'est que les trois points restent au 5-Juillet. »

Le premier souci du coach Mouassa est cette inefficacité de son secteur offensif. Il se trouve que les joueurs mouloudéens se créent une multitude d'occasions dans leurs matchs mais n'arrivent pas à les concrétiser se contentant parfois du strict minimum. Les joueurs et le staff sont donc bien mobilisés et surtout concentrés sur ce match contre Sfax où ils doivent nécessairement corriger les erreurs notamment sur le plan offensif. Sid-Ahmed Aouedj, cristallise l'envie des Algérois de se refaire une santé en Coupe de la CAF après l'échec essuyé en championnat contre le CSC. Meilleur baroudeur de son équipe dans la compétition, Aouedj est bien décidé à récidiver même s'il reconnaît que l'adversaire est d'un calibre supérieur.

« Mais vous savez lors des matches internationaux, il n'y a pas d'adversaire facile ou difficile. Toutes les rencontres sont très intenses. On va jouer ce mardi un derby et on fera tout pour s'imposer. A nous de hausser notre niveau pour que les trois points restent chez nous, » a confié Sid-Ahmed Aouedj dans des propos relayés par Le Buteur.

Et surtout pour prendre une option en vue d'une éventuelle qualification en demi-finale de cette compétition continentale bien que le chemin reste encore long. Néanmoins, Sid-Ahmed Aouedj et ses coéquipiers sont conscients que c'est un «derby maghrébin» qui les attend face à Sfax.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.