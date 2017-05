Sénégal: Mamadou Sylla - Le Sénégalais rejoint La Gantoise pour 4 ans

Mamadou Sylla quitte Eupen et rejoint La Gantoise. L'attaquant sénégalais prêté cette saison par l'Espanyol de Barcelone à Eupen, a signé lundi un contrat de quatre ans en faveur de La Gantoise, annoncent les Buffalos sur leur site officiel.

Auteur de 12 buts en 29 matchs de championnat, Mamadou Sylla (23 ans) a vu sa cote grimper en Belgique cette saison. A tel point que La Gantoise a décidé de recruter l'attaquant d'Eupen.

Prêté par l'Espanyol Barcelone, le Sénégalais a d'abord été acheté par Eupen avant d'être transféré du côté de Gand. Mamadou Sylla a signé un contrat de quatre ans en faveur du récent troisième de la Jupiler Pro League.

« Je me suis toujours bien senti à Eupen, marquant quelques jolis buts et j'y ai acquis beaucoup d'expérience, a réagi Mamadou Diallo. Eupen a été une étape importante dans ma carrière et la saison écoulée n'a été qu'une ascension.

Je veux remercier le club et surtout le coach de m'avoir donné ma chance. Mon transfert à La Gantoise est un nouveau défi dans ma carrière. Tout comme le club, je suis ambitieux et je veux aider, avec beaucoup d'enthousiasme, à réaliser de bonnes performances et ainsi réaliser nos ambitions », a précisé l'attaquant.