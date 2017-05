Afrique Centrale: CIRGL - La RDC doit tirer les conséquences de l'échec de l'Accord d'Addis-Abeba

La République démocratique du Congo reste une victime de l'insécurité dans la région des Grands Lacs, quatre ans après la signature de l'Accord de paix d'Addis-Abeba.

Des voix s'élèvent pour indexer les pays signataires entretenant des groupes rebelles qui déstabilisent leurs voisins. La Société civile du Nord-Kivu exige carrément la sortie de la RDC de la CIRGL. Entre-temps, Kinshasa a du mal à se déterminer en dépit de l'absence de bonne foi des pays de la CIRGL.

La Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) reste un regroupement inefficace quant à ses missions principales, à savoir promouvoir la paix, la sécurité et le développement dans la zone des pays membres.

Les pays qui forment cette organisation, en dépit de plusieurs sommets et réunions, tant au niveau des chefs d'Etat et que des experts de la sécurité, ne se sont jamais véritablement engagés pour la stabilité de la sous-région. La preuve est que la région des Grands Lacs reste une des régions les plus instables en Afrique.

Pourtant, l'Accord de paix d'Addis-Abeba, signé le 24 février 2013 dans la capitale éthiopienne, par onze pays africains sous l'égide des Nations unies et de l'Union africaine, devrait être l'instrument majeur pour ramener la paix et la sécurité dans cette région tout en favorisant le développement.

Cet accord obtenu au lendemain de l'agression de la RDC en 2012 par des troupes venues du Rwanda et de l'Ouganda, vise la restauration de la paix dans l'Est de la RDC, en proie à l'insécurité depuis plus de deux décennies. Les onze pays signataires s'étaient notamment engagés à ne pas soutenir les groupes armés actifs dans cette partie de l'Afrique.

La position floue de Kinshasa

Quatre ans après la mise en œuvre de cet accord, des groupes armés sont toujours actifs dans la partie Est de la RDC. Pire, ces milices continuent à bénéficier du soutien des pays voisins.

Revenant de la 17èmeréunion d'évaluation de l'accord-cadre d'Addis-Abeba qui s'est clôturée le vendredi 5 mai à Naivasha au Kenya, le coordonnateur du Mécanisme national de suivi de cet accord, le général Denis Kalume, a évoqué les efforts consentis par la RDC pour respecter les six engagements pris dans le cadre de cet accord. Cependant, il a accusé certains pays de la région de violer les leurs.

Le général Denis Kalume Numbi s'est dit inquiet de constater que, malgré les efforts consentis par la RDC, la sécurité demeure menacée dans la région des Grand Lacs.

Que les pays signataires «respectent l'engagement de non-appui aux groupes armés pour déstabiliser les voisins. Ça, par exemple, on peut l'illustrer par le fait que le M23 parte d'un pays voisin (Ndlr : l'Ouganda) pour venir déstabiliser la RDC», a-t-il dénoncé à cette réunion, rapporte Radio Okapi.

Au parfum du soutien des certains groupes armés opérant en RDC par les Etats voisins, les Nations unies et l'Union africaine ont seulement invité les signataires de l'accord à «faire preuve de bonne foi et de franchise» dans leurs actions afin d'aller plus vite.

Autant dire que s'il faut compter sur la franchise et la bonne foi des signataires de l'Accord de paix d'Addis-Abeba, le combat de la stabilité de la région des Grands Lacs est compromis. C'est pourtant cela la réalité.

De son côté, le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary, à l'issue de la onzième réunion ordinaire des chefs des services de renseignements et de sécurité de la CIRGL, tenue à Kinshasa le vendredi 19 mai, a plaidé pour la redynamisation de la cellule de fusion des renseignements des pays membres de la CIRGL.

«Il revient à nos services d'intelligence de sortir davantage de leur carcan et leur isolement pour mutualiser les stratégies et constituer une vaste coalition contre les nouvelles formes émergentes de terrorisme dans notre région», a-t-il recommandé.

Emmanuel Shadary a, par ailleurs, réitéré l'appel aux pays de la CIRGL de ne plus laisser courir, sur leurs territoires, ceux qui pilotent des groupes armés ou qui organisent des mouvements terroristes.

Les délégués de tous les pays de la région ont pris part aux assises de Kinshasa, à savoir la RCA, le Soudan, le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, le Kenya, la RSA, l'Angola, le Congo-Brazzaville et la RDC.

La Société civile pour la sortie de la CIRGL

C'est au niveau de la Société civile qu'on attend un autre son de cloche. En effet, la Société civile du Nord-Kivu propose que la RDC se retire de la CIRGL suite aux violations de l'Accord d'Addis-Abeba par les pays signataires.

C'est le président de la Société civile du Nord-Kivu, Thomas-d'Aquin Mwiti, qui a fait cette proposition, dimanche 21 mai, lors d'un atelier sur l'évaluation de cet accord, à Goma.

«Les combattants du M23 et les autres groupes armés sont chaque jour lâchés par le Rwanda et l'Ouganda pour venir attaquer et déstabiliser la RDC. Le retrait de la RDC de la CIRGL ne serait pas un tabou comme cela a été proposé par certains collègues des territoires», a déclaré Thomas-d'Aquin Mwiti, rapporte Radio Okapi.

L'atelier de Goma s'est tenu alors qu'il s'observe un activisme des groupes armés nationaux et étrangers, dans l'Est de la RDC. Présent à cet atelier, le vice-gouverneur du Nord-Kivu, Feller Lutahichirwa, a reconnu que beaucoup reste à faire pour mettre fin à la recrudescence de l'insécurité dans la partie Est.

«Les signes prometteurs sont visibles mais beaucoup reste à faire pour les populations qui continuent à être meurtries par l'activisme des groupes armés tant nationaux qu'étrangers qui bénéficient des soutiens des pays voisins, signataires de cet accord», a dit M. Lutahichirwa.