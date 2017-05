Le village de Ngayène Thiébo situé à environ 12 Km de Nioro Alassane Tall, sur la frontière entre le Sénégal et Gambie, a vécu Samedi dernier la 3ème Edition de ses journées de consultations médicales gratuites.

Compte tenu du fait que dans ce genre de village, la plupart des populations n'ont jamais eu la chance d'être consulté par un spécialiste, le comité d'initiative a préféré lever cette année le gab qui existait entre les villageois et les spécialistes de santé.

Mieux, donner le privilège aux populations d'être en diagnostic direct avec les spécialistes. Une innovation qui a naturellement porté ses fruits, car contrairement aux précédentes éditions la journée a connu cette année une affluence plus forte.

Pour le chef lieu de circonscription qui ne dispose que de trois (3) postes de santé pour 66 villages et 39.000 habitants, ces consultations médicales ont un grand intérêt si l'on comprend que du côté population, il fallait parcourir en moyen une douzaine de kilomètres pour rallier la structure médicale la plus proche.

Ainsi grâce à l'appui de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (Pna) et du ministère de la Santé et la prévention qui a mis à la disposition du comité un bus médicalisé et un important lot de médicaments, cette journée a été un grand soulagement pour les bénéficiaires. Parmi les pathologies les plus récurrentes et qui ont pu été décelées, figurent en bonne place le cancer du col de l'Utérus, les maladies diabétiques et dentaires.

Ainsi compte tenu de la faiblesse de la carte sanitaire de ce village et la forte demande des populations en termes d'accès et de prise en charge, le comité d'initiative de cette journée médicale par le biais de son président a largement dénoncé le refus dont les responsables politiques ont fait montre pour soutenir la journée.

Car, de leurs appréciations, ni le président du conseil départemental de Foundiougne, ni les maires de commune encore moins les députés et autres élus n'ont voulu apporter un quelconque soutien pour une cause qu'ils sont tous appelés à défendre.