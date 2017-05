Sénégal: Les mauvais régimes alimentaires à l'origine de la plus grande charge de morbidité

C'est pourquoi, il est retenu de renforcer la cohérence des politiques de nutrition, de signer des engagements internationaux en faveur de la nutrition et d'impliquer d'autres acteurs en dehors du cercle des nutritionnistes dont la presse, le secteur privé, les parlementaires, etc.

Pour les différents intervenants à ce panel, "les conséquences des carences en micronutriments sur la santé des personnes sont dévastatrices et entraînent une déficience mentale, une mauvaise santé et une faible productivité".

"Un grand nombre de personnes dans le monde a des régimes alimentaires qui manquent d'adéquation, de diversité et d'équilibre", a-t-il soutenu, rappelant que le rapport sur la nutrition mondiale fait ressortir que "deux milliards de personnes souffrent de carences en vitamines et minéraux essentiels, en particulier le fer, l'iode, la vitamine A et le zinc".

Cela aiderait également à "prévenir les maladies non transmissibles dont le diabète, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer" a ajouté le professeur Sall.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.