Sénégal: Appel à privilégier la communication pour une "bonne éducation à la nutrition"

Des panels y seront tenus sur "la promotion d'une alimentation équilibrée pour atteindre les objectifs de développement durable", sur "la lutte contre les carences en micronutriments : un défi à relever" et sur "nutrition et sécurité alimentaire".

"En effet le monde connaît deux formes de malnutrition qui semblent en apparence contradictoires à savoir la sous nutrition qui induit des carences en micronutriments et la sur-nutrition marquée par l'obésité et ses conséquences sur la santé" a expliqué la nutritionniste.

"50% des femmes en âge de procréer sont anémiées, 38% sont en sous poids et 15% sont obèses" a appris la responsable de la Division Nutrition et Alimentation du ministère de la Santé et de l'Action.

Une telle approche permettra de "lutter efficacement" contre les habitudes alimentaires néfastes pour la santé, notamment en Afrique de l'ouest et du centre a soutenu Dr Maty Diagne Camara à l'ouverture d'un forum sur "les défis nutritionnels en Afrique de l'ouest et du centre".

Dakar — Le chef de la Division Nutrition et Alimentation au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Maty Diagne Camara a appelé, mardi à Dakar, à mettre en avant la communication pour asseoir "une bonne éducation" à la nutrition.

