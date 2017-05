Sénégal: Le gouvernement sénégalais condamne l'attaque terroriste survenu lundi soir à Manchester

Dakar — Le gouvernement sénégalais a condamné, mardi, l'attaque terroriste survenu lundi soir à Manchester (Angleterre) et exprime sa solidarité dans cette épreuve au gouvernement et au peuple britanniques, rapporte un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Au moins 22 personnes ont été tuées et une soixantaine blessées lors de cet attentat-suicide perpétré à la fin d'un concert d'Ariana Grande à Manchester. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque.

"Le gouvernement du Sénégal présente ses condoléances, exprime sa solidarité dans cette épreuve au gouvernement et au peuple britannique et réaffirme son engagement dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent", ajoute le texte.