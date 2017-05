Sénégal: Un atelier sur les opportunités d'exportation aux USA s'ouvre à Dakar

En mai 2000, le gouvernement américain a promulgué la Loi sur la croissance et les Opportunités en Afrique (AGOA), avec comme objectif d'accroitre le commerce et les investissements américain avec l'Afrique Sub-Saharienne pour stimuler la croissance, encourager l'intégration économique et faciliter l'intégration de l'Afrique sub-Saharienne à l'économie mondiale.

Depuis 2000, souligne un communiqué, l'AGOA a permis aux produits originaires des pays admissibles d'Afrique subsaharienne d'accéder au marché américain en franchise de droits de douanes.

En plus des 4600 produits bénéficiant du Système Généralisé de Préférence (SGP), l'AGOA permet à plus de 1800 produits supplémentaires d'accéder au marché américain. En 2015, l'AGOA a été prolongée jusqu'en 2025.

Le Sénégal est éligible à l'AGOA depuis le 2 octobre 2000 et aux préférences liées aux textiles et vêtements depuis le 23 avril 2002. En 2015, le Sénégal a exporté vers les Etats-Unis d'Amérique pour 71.949.000$ US, dont 15.939.000 sont entrés en franchise de droit de douane dans le cadre de l'AGOA et du Système Généralisé de Préférences (SGP).

Cependant, toujours en 2015, des produits éligibles à AGOA en provenance du Sénégal, pour une valeur de 7.742.000$ US, n'ont pas bénéficié de la franchise en douane pendant que les produits étaient éligibles.

En effet, le projet West Africa Trade and Investment Hub (Trade Hub) de l'USAID, travaille auprès des acteurs publics et privés de l'Afrique de l'Ouest afin de stimuler le commerce et l'investissement.

Le projet apporte l'expertise nécessaire aux pays bénéficiaires pour leur permettre de mieux saisir les opportunités offertes par l'AGOA, et assurer la compétitivité des chaines de valeur à fort potentiel économique sur les marchés régionaux, internationaux et plus particulièrement vers le marché américain.

C'est dans ce contexte que le Trade Hub collabore avec l'Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) pour l'organisation d'un atelier sur les opportunités d'exportation pour les entreprises sénégalaises à travers AGOA. Réunissant environ 50 acteurs clés du secteur privé, y compris des exportateurs, l'évènement permettra aux participants de tenir compte des opportunités commerciales offertes par l'AGOA, ainsi que des normes et exigences sur l'emballage, l'étiquetage et autres mesures sanitaires et phytosanitaires, pour accéder au marché américain. Par ailleurs, le Trade Hub profitera de l'occasion afin de présenter son mécanisme d'accès au financement.