Sénégal: Un tourisme durable peut protéger la biodiversité et contribuer à atteindre les ODD

«Le tourisme et la biodiversité sont étroitement liés dans leur quête de développement durable. Tout tourisme fondé sur la nature repose sur la biodiversité et son écosystème», a déclaré dans un message le Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), Taleb Rifai.

La reconnaissance de la grande importance pour les économies touristiques de paysages attrayants et d'une riche biodiversité sous-tend les arguments politiques et économiques pour la conservation de la biodiversité.

Célébrée le 22 mai de chaque année, la Journée vise à encourager la compréhension des enjeux liés à la biodiversité et d'accroître la sensibilisation sur ce sujet. La diversité biologique est de plus en plus reconnue comme un atout mondial d'une valeur inestimable pour les générations présentes et futures mais certaines activités humaines continuent de réduire considérablement le nombre d'espèces.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.