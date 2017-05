Cameroun: Les métiers de la mode et du design à l'école de l'entrepreunariat et du leadership

C'est un savant mélange de formateurs, stylistes, experts en management et art du design qui vont s'affairer autour d'une cuvée de 11 créateurs issus de toutes les dix régions du Cameroun pour évaluer avec eux leurs projets de création d'entreprise et d'évaluation de business plan

La 8ème édition du forum des métiers de la mode et du design s'est donné pour challenge cette année de faire voir et parler .Elle met l'accent sur les enjeux des choix de l'entrepreunariat , garants d'une véritable différentiation pour le créateur et les entreprises de mode du Cameroun.

En plus du traditionnel défilé prévu pour la clôture .Cette année encore le défi est celui de professionnaliser les 11 créateurs retenus à la suite d'un appel à candidature .Ces derniers ont suivi des formations depuis le mois d'octobre avec des créateurs et designers de talents comme Imane Ayissi ,Jean Marc Chauve de France ,Michaela Engst d'Allemagne et de nombreux formateurs camerounais .

L'idée étant de faire en sorte que ces talents puisent à la sortie de la formation rendre leur entreprise compétitive attrayante et rentable comme le soulignait Yves Eya'a Directeur du Centre de Créateurs de la Mode du Cameroun ( CCMC)durant la conférence de presse du lancement des activités le 22 mai .

Le public de Yaoundé sera durant 7 jours baigné dans la " culture afropunk" à travers des expositions de créations des talents disponible dans le pop up store du CCMC, des projections de films à l'Institut Français du Cameroun, des table rondes, des moments de rencontre, de débats, d'échange entre professionnels locaux et internationaux sur les thématiques du forum .

L'innovation de cette année 2017 est la soutenance devant un panel d'expert et en public des projets professionnels des apprenants et l'octroi des deux bourses de formations professionnelles à deux lauréats de la cuvée des talents de créateurs