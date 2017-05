Sénégal: Légisatives - Plusieurs dizaines de candidatures notées au sein de BBY à Tambacounda

Les responsables de l'Apr n'ont pu avoir le temps de songer à leurs alliés, qui avaient aussi des prétendants pour les investitures aux législatives. Eux-mêmes en avaient suffisamment dans les bras. Des sources concordantes parlent de plus d'une centaine de candidatures. L'assemblée générale convoquée à cet effet n'a pu se terminer dans les conditions souhaitées.

Excepté Me Sidiki Kaba, tout le gotha politique de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar avait répondu présent, ce samedi, à l'assemblée générale d'investitures convoquée par le coordonnateur local, le député maire Mame Balla Lô. L'ambiance était au paroxysme car il y avait une foule inestimable de militants et responsables. Et chacun faisait son show, histoire de montrer à l'opinion qu'il pesait lourd, par conséquent devait être investi.

Mame Balla Lô explique la quintessence de la lettre circulaire et constate à sa manière ce qu'il a considéré comme étant un défaut de consensus. Ce que récusent bien évidemment certains responsables qui ont estimé qu'il fallait d'abord demander à l'assistance s'il y avait des candidats, et chercher en fonction de cela le consensus.

Le commis à l'enregistrement des candidatures et non moins secrétaire général du comité électoral, le directeur général de la SN HLM, n'a pas eu le temps de recueillir les candidats à la candidature. Un groupe de jeunes lui arrachera les papiers avant de les déchirer.

Il s'ensuivit une rixe et la salle se vida. Le coordonnateur local de la coalition et la responsable régionale des femmes se retirent alors chez eux, les autres poursuivent les pourparlers et se replient chez Me Kaba pour confectionner des listes.

PAPA BANDA DIEYE SIGNIFIE SA DECEPTION

Parmi les candidats à la candidature que certains observateurs avertis du landerneau politique Tambacoundois donnaient favoris figurerait l'un des poulains du Garde Des Sceaux, le jeune opérateur économique Papa Banda Dièye.

« Je confirme ma candidature car je n'ose décevoir ma base affective qui la réclame. Je ne suis pas homme à entrer dans des polémiques stériles, je fais le terrain moi, et vous avez vu ce que cela m'a rapporté durant les locales juste derrière Bennoo Bokk Yaakaar, alors que j'étais tout seul.

Moi je travaille pour le président Macky Sall derrière Sidiki Kaba pour relever les défis de l'émergence de notre région et de notre pays », nous a-t-il confié comme pour répondre à ses détracteurs.

« La tâche a été davantage compliquée par notre coordonnateur local qui a demandé à tous ceux qu'il a convoqués en assemblée générale de venir avec leur dossier de candidatures », a-t-il déploré.

KOUSSANAR RECLAME SA PART

Des militants de l'arrondissement de Koussanar aussi pensaient que leur tour était arrivé. Certains parmi eux dont le premier maire adjoint Ngouye Camara, soutiendront mordicus que « tous les autres arrondissements que sont Maka et Missira ont des hauts conseillers et des conseillers économiques.

Maintenant que nous avons une candidate sérieuse, Lala Sangaré, qui a toujours mouillé le maillot pour le parti et pour le président Macky Sall, nous osons croire que cette fois ci elle devra être retenue à juste titre ».

LE DERNIER MOT AU PRESIDENT

Tambacounda a aussi mis en relief une vérité, que les militants et responsables de l'Apr ne sont eux aussi d'accord que sur leur désaccord. Si, au finish, tous s'en remettent au président Macky Sall pour trancher, pourquoi alors convoquer de pseudo-assemblées générales d'investitures alors que tout indique qu'aucun consensus ne prévaudra, s'interrogaient des Tambacoundois.