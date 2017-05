Mali: Deux Casques bleus tués dans une embuscade dans la région de Kidal

Les Nations Unies rendront hommage mercredi à New York aux sept Casques bleus togolais qui ont perdu la vie au… Plus »

Le chef de la MINUSMA a rappelé la solidarité et la détermination de la Mission à soutenir les efforts du gouvernement malien et des autres parties signataires ainsi que du peuple du Mali dans la mise en œuvre de l'Accord de paix.

« Cette attaque s'ajoute à une vague de violences qui, au cours des dernières semaines, a ciblé sans distinction les populations civiles, les Forces Armées maliennes et les Forces internationales. Ces violences ne visent qu'à ébranler les efforts du camp de la paix pour ramener la stabilité et l'unité au Mali », a déclaré M. Annadif.

La Mission a aussitôt déployé une force d'intervention rapide sur les lieux de l'attaque et procédé à l'évacuation du blessé et des défunts.

