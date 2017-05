Gambie: La justice gèle les biens de Yahya Jammeh

La Gambie a été dirigée d'une main de fer pendant 22 ans par Yahya Jammeh, un ancien militaire. Battu lors de l'élection présidentielle du 1er décembre 2016, il avait refusé de reconnaître sa défaite et s'était finalement résolu à quitter le pouvoir à la suite d'une intervention militaire de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et une ultime médiation guinéo-mauritanienne.

Quatre mois après son départ en exil en Guinée équatoriale, l'ancien président gambien, Yahya Jammeh, est rattrapé par la justice de son pays. Elle l'accuse d'avoir détourné 50 millions de dollars (plus de 44 millions d'euros) et a décidé de geler ses biens, a annoncé le lundi 22 mai, le ministre de la Justice, Abubacarr Tambadou, lors d'une conférence de presse.

