Congo-Kinshasa: Lutte contre Ebola - Un plan de réponse évalué à 14 millions de dollars américains

Depuis la déclaration officielle le 11 mai de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, le gouvernement avec l'appui de ses partenaires s'active pour coordonner la lutte en vue de réduire la propagation de cette maladie grave.

Le gouvernement vient de mettre en place un plan d'urgence pour la riposte contre la maladie à virus Ebola. Ce plan est évalué à quatorze millions de dollars américains. Pour bien mener la riposte, la réponse est organisée à partir de sept commissions techniques en charge respectivement de la surveillance et investigations, de la prise en charge médicale, du laboratoire et de recherche, de la communication et mobilisation sociale, de l'eau, hygiène, assainissement et biosécurité, de la prise en charge psychosociale et de la logistique.

Le ministre de la Santé publique, le Dr Oly Ilunga accompagné du Dr Allarangar Yokouidé, représentant de l'OMS en RDC, et du Dr Tajudeen Oyewale, représentant a.i. de l'Unicef se sont rendus à Likati pour s'enquérir de la lutte contre cette épidemie sur le terrain.

« Nous plaçons cette première visite de terrain sous le signe de la solidarité et la compassion avec les populations affectées de Likati par ce huitième épisode de la maladie à virus Ebola en RDC. Nous appelons à plus de solidarité la communauté internationale pour aider la RDC à endiguer en urgence cette épidémie », a indiqué le Dr Allarangar Yokouidé.

Le Dr Tajudeen Oyewale a, pour sa part, salué le leadership du gouvernement dans la riposte contre l'épidémie à virus Ebola et s'engage à ses côtés. « Notre apport se concentrera, entre autres, sur l'organisation des activités de sensibilisation des communautés locales, qui doivent être au cœur de toutes les interventions et la fourniture de l'eau et des services d'assainissement».

Notons que la zone de santé de Likati est difficilement accessible, un des grands défis est de désenclaver cette zone touchée par l'épidémie. Sur place des équipes du gouvernement se sont déployées et ont commencé à prélever des échantillons sur tous les cas suspects. Les équipes font la recherche active des cas dans les centres de santé et au sein de la communauté et organisent le suivi des contacts avec des agents communautaires. Les différents leaders communautaires sensibilisent leurs communautés à la prévention de la maladie.