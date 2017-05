interview

À l'issue de la 5e session extraordinaire du conseil national de l'Union pour la démocratie et la République(Udr-Mwinda) organisée à Brazzaville le 20 mai, le président de cette formation politique, Guy Romain Kinfoussia a répondu, dans une interview exclusive, aux questions des Dépêches de Brazzaville.

Quels ont été les principaux points inscrits à l'ordre du jour de la dernière session extraordinaire du conseil national et quelles en sont les principales délibérations ?

Le point principal de cette réunion portait sur l'information que nous avons voulue apporter à notre base relative à notre retrait de la Convention des démocrates et humanistes africains (Codeha) dont nous avons soutenu le candidat Guy Brice Parfait Kolelas à la dernière élection présidentielle. Je dois vous rappeler que cette plateforme politique était constituée de trois principaux partis, à savoir l'Udr-Mwinda, le PSVR et le PSDC le pari. Nous avons demandé à Guy Parfait Kolelas, qui n'était plus au MCDDI, de créer un parti politique pour consolider notre plateforme. En attendant qu'il ne crée son organisation politique, nous avions déjà engagé la structuration à la base de la Codeha. Dès qu'il a créé son parti politique, il a commencé à débaucher les membres des autres formations politiques composant la plateforme politique. Ainsi, nous avons radié de l'Udr-Mwinda les camarades qui ont accepté de rejoindre l'Union des démocrates humanistes (Udh-Yuki). Les différentes démarches que nous avons entreprises pour ramener Guy Brice Parfait Kolelas à la raison ont été infructueuses. Ainsi, il était important pour nous de dire clairement à nos militants que l'Udr-Mwinda n'est plus membre de la Codeha.

L'Udr-Mwinda va-t-elle prendre part aux scrutins du 16 juillet prochain ?

Par essence, un parti politique est créé pour conquérir le pouvoir par le biais des élections libres et transparentes. Nous avons abordé cette question au cours de la 5e session extraordinaire du conseil national. Après analyse, nous avons pensé que notre parti a la volonté d'y participer. Cependant, les participants à la réunion ont convenu que l'Udr-Mwinda est un parti national ; mais elle a plus d'assises dans le département du Pool qui fait face actuellement à une insécurité grandissante. A cet effet, nous demandons au gouvernement de trouver la solution au problème du Pool pour que nous prenions part aux prochains scrutins. De plus, le plenum des participants a également formulé la doléance de voir les prochains scrutins être organisés de manière libre et transparente. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, l'Udr-Mwinda ne prendra pas part à ces échéances électorales.

Avec le débauchage de vos militants par l'Udh-Yuki et par d'autres partis, avez-vous encore une base solide ?

Notre base est intacte. Ce sont les cadres qui sont débauchés. Vous devez savoir que les cadres dans un parti tirent leur force des militants de la base.

Nous vous donnons le privilège de conclure cet entretien

Nous sommes choqués lorsque le président de la République a affirmé, au cours d'une interview sur une télévision étrangère( France24), qu'il n'y a pas de crise au Congo. Nous disons que le pays est traversé par une crise sociale, électorale et sécuritaire. Il est nécessaire que le chef de l'Etat l'éradique par tous les moyens. Nous sommes prêts à l'accompagner dans la résolution de cette crise, s'il le souhaite. J'entends par nous, les partis et groupements politiques de l'opposition. On ne doit pas fermer les yeux devant l'évidence, parce que les Congolais meurent dans le Pool.