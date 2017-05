Le ministre et coordonnateur départemental de l'Apr Diène Farba Sarr, par le canal de son jeune responsable Ousmane Noël Dieng, a initié le week-end dernier dans la commune de Kaolack le programme « Vsd » destiné à la massification et au renforcement des sensibilités dans l'environnement communal de Kaolack.

Il s'agit en effet de convoquer tous les Vendredi, Samedi et Dimanche de la semaine des assemblées générales d'information et sensibilisation pour assurer la mobilisation autour du président Macky Sall et de la coalition « Bennoo Bokk Yaakar » pour ce qui concerne pour le moment les prochaines joutes législatives du 30 Juillet prochain. Ainsi pour une opération dans cette campagne d'incitation au militantisme à l'Apr et dans le « Benno », les partisans de Diène Farba Sarr ont prétexté une nuit d'hommage à un grand responsable du quartier de Léona Kaolack du nom de Mme Arame Faye pour débuter les hostilités.

Un programme qui réunit à chaque rencontre dans ce « Vsd » tous les responsables du quartier, les jeunes, les femmes et personnes du 3e âge et que ses initiateurs comptent d'ailleurs poursuivre dans les autres quartiers de la commune, dans le département et de la région de Kaolack, grâce à la participation attendue des collaborateurs du président Macky Sall en résidence dans ces zones.