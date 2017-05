Congo-Kinshasa/Afrique du Sud: CAF - C1 - Vclub «a surtout l'état d'esprit de prendre des points» face à Mamelodi Sundows

«Au-delà de tout ce qui va se passer, on a surtout l'état d'esprit de prendre des points. C'est tout ce qui nous intéresse», a déclaré mardi 23 mai l'entraineur de Vclub, Florent Ibenge, lors de la conférence de presse d'avant le match de mercredi face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundows. Cette rencontre, prévu au stade des Martyrs de Kinshasa, entre dans le cadre de la 2e journée- groupe C de la ligue des champions de la CAF.

«C'est une compétition à 4. Il y a 6 matchs à jouer et il faut qu'il y ait deux équipes qui puissant se qualifier. On a fait un faux pas au premier match (face à Espérance de Tunis : 1-3). Maintenant, ce n'est pas rédhibitoire, on a l'occasion de se relancer pour ce match», a assuré Florent Ibenge.

Il conseille ses poulains d'être suffisamment concentrés face à Mamelodi Sundows, qui est le tenant du titre.

«En général, quand on est tenant du titre, on est classé parmi les favoris de la compétition. Donc, sur ce match, on a "un ogre" devant nous. A nous d'être suffisamment malins comme les petits poucets pour pouvoir les terrasser», a poursuivi le coach Ibenge.

Quant à l'équipe à mettre sur terrain, il dit ne pas changer de philosophie. «Ça fait plus de cinq ans que je suis au club. On a toujours fonctionné de la sorte. J'essaie de mettre à chaque fois l'équipe que j'estime capable de me ramener des points», a-t-il expliqué.

Il faut que les Vclubiens comprennent, selon lui, qu'Ibenge n'aligne pas une équipe par plaisir, mais pour gagner un match. «Donc, je veux mettre l'équipe capable de battre Mamelodi demain», a annoncé Florent Ibenge.

Il a par ailleurs appelé le public kinois à nombreux au stade pour soutenir AS Vclub.