Congo-Kinshasa: Implication présumée de Clément Kanku dans l'affaire Kamuina Nsapu - Le procureur général ouvre une enquête

Michael Sharp et Zaida Catalan faisaient partie d'un panel d'experts de l'ONU recherchant des informations sur plus d'une quarantaine de fosses communes découvertes au Kasaï.

Depuis, les violences qui impliquent miliciens, soldats et policiers ont fait plusieurs centaines des morts et causé le déplacement de 1,27 million de personnes.

Le quotidien français Le Monde rapporte à ce sujet que le Conseil de sécurité des Nations unies doit se réunir en urgence à huis clos, mardi 23 mai, pour faire avancer le dossier du double assassinat de ses deux experts dans la région du Kasaï, en République démocratique du Congo (RDC), plus de deux mois plus tôt.

L'enregistrement dont parle le New York Times remonte à août 2016 et circule sur internet.

Le procureur général de la République Flory Kabange Numbi a annoncé mardi 23 mai l'ouverture d'une enquête pour « en savoir plus » sur une possible implication du député Clément Kanku dans les exactions en cours dans le Kasaï. Il a fait cette déclaration deux jours après la diffusion par le quotidien New York Times d'un enregistrement trouvé dans l'ordinateur de la Suédoise Zaina Catalan, l'une des deux experts de l'ONU assassinés dans le Kasaï, qui note l'implication du député Clément Kanku dans les violences liées à la milice Kamuina Nsapu.

