Cameroun: 20 mai 2017 - L'unité en musique

Plusieurs artistes ont pris part le 18 mai dernier au spectacle organisé à l'esplanade du musée national à Yaoundé

L'unité nationale s'est aussi célébrée le 18 mai dernier en musique à l'esplanade du musée national à Yaoundé. A l'occasion, de nombreux artistes venus des dix régions du Cameroun ont donné de la voix au cours d'un concert organisé par le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique (MINJEC) dans le cadre de la fete nationale et en clôture du village de l'unité et de l'intégration nationale. De tous les âges, le public n'a pas voulu manquer le show. C'est donc dès 18 h, que certains faisaient leur entrée à l'esplanade où était installé le podium géant.

Sans faire attendre les mélomanes, le spectacle a démarré avec la prestation de l'ensemble national du Cameroun. Pour cette 45e édition de la fête de l'unité nationale, des artistes camerounais de renom ont tenu le public en haleine pendant cinq heures. Sur le podium se sont succédé tour à tour Claude Ndam, Mango, en passant par Tonton Ebogo, Nicole Mara, Prince Afo Akom et Mballè Mballè entre autres. Tous ont séduit le public avec leurs titres phares. Sans oublier l'artiste Majoie Ayi, qui a également levé la foule avec son déhanchement sur son titre « Panique à bord ». L'humour était aussi au rendez-vous avec l'artiste Keguegue international qui a fait rire plus d'un avec son sketch axé sur l'importance du vivre-ensemble. Tout ceci sous le regard attentif de plusieurs personnalités notamment le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique (MINJEC), Mounouna Foutsou et le ministre des Arts et de la Culture, Pr. Narcisse Mouelle Kombi.

Le spectacle est entré en gare aux environs de 22h15, avec la prestation une fois de plus de l'ensemble national, qui a fait retentir le « Grand alléluia », pendant que les spectateurs vidaient les lieux. L'initiative a été fortement appréciée par le public. « Le spectacle était beau. On a vu les jeûnes et les moins jeunes danser, applaudir voire crier à tue-tête comme pour encourager le vivre-ensemble et maintenir la paix dans notre pays », a confié Dorine Mengue, spectatrice. Rendez-vous a été pris pour la prochaine édition.