Cameroun: Dangereuse instrumentalisation

En raison de la gravité de l'heure, de nombreux observateurs ont pensé, voire espéré, que le bon sens et un sursaut patriotique de dernière heure allaient finir par prévaloir sur les intérêts partisans et forcément égoïstes de certains.

Il n'en a rien été. Les partisans de la non-participation à la fête nationale ont mis à exécution leur mot d'ordre de boycott de ce grand moment de la vie de la nation. Un radicalisme et une intransigeance dont l'objectif recherché par les initiateurs de l'étrange démarche était de ternir l'éclat des manifestations. C'est donc profondément ahuris d'indignation que de nombreux observateurs avertis de la scène politique nationale se demandent encore ce qui a poussé le SDF, le CPP et ceux qui les ont suivis à prendre une décision aussi scandaleuse. Quant aux Camerounais et Camerounaises, ils leur ont administré la preuve qu'ils ramaient à contre-courant de l'histoire. En témoignent l'exceptionnelle mobilisation et la ferveur patriotique observées à travers l'ensemble du territoire national samedi dernier.

Toutes couches sociales, toutes sensibilités politiques et idéologiques, toutes appartenances ethniques et religieuses confondues. Ce faisant, les uns et les autres ont tenu à réaffirmer solennelement à la face du monde leur attachement irréversible aux fondements de notre nation, de la République. Car, le peuple camerounais, ainsi que le stipule la loi fondamentale de notre pays, est fier de sa diversité. Avec ce que cela peut comporter d'opinions variées, voire divergentes en son sein. Surtout dans un contexte démocratique caractérisé par une liberté d'expression que beaucoup nous envient à travers le monde. Pour autant, la volonté déterminée et quasi obsessionnelle de l'imense majorité de poursuivre la construction d'une nation forte, soudée et solidaire reste et demeure une option solidement ancrée dans les consciences, d'autant plus que l'unité nationale est le fruit d'une quête longue et patiente, ponctuée de sacrifices considérables.

Dès lors, il est fort regrettable que les partisans avérés de la discorde, de la division, n'aient pas su saisir la portée symbolique de ces moments singuliers de la célébration de la mystique de l'unité. Sans doute ceux qui ont pris l'option d'ignorer les institutions et les valeurs de la République étaient-ils mus par des calculs populistes et bassement électoralistes dans la perspective des échéances futures. Il s'agit ni plus ni moins d'une forfaiture, d'une trahison, à l'heure où le peuple fait face, avec un courage stoïque, à une odieuse guerre imposée par la secte terroriste Boko Haram. Tel est l'enjeu que n'ont pas pu mesurer ceux qui sont obnibulés par leurs ambitions.

Un comportement étonnant de la part de citoyens qui nourissent par ailleurs l'ambition de gouverner le Cameroun. Chercher à instrumentaliser et à tirer des dividendes politiques des tensions qui ont cours depuis quelque temps dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne relève pas seulement d'une démarche égoïste. Cette attitude constitue une véritable manœuvre de récupération, un déni de patriotisme, une manifestation d'intolérance. Alors que les appels se multiplient en faveur d'une union des cœurs, s'inscrire dans une logique contraire relève d'un triste égarement. Ceux-là qui ont cédé trop faciliment aux sirènes de la division, ceux-là qui ont manqué un rendez-vous essentiel en seront comptables devant l'histoire.

