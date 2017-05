Togo: Les parlements africains doivent être au cœur de l'émergence

Le président Faure Gnassingbé a dénoncé mardi un crime lâche et abominable… Plus »

La bonne gouvernance et l'entrepreneuriat sont au centre de cette rencontre. Pour l'APF, les parlements africains doivent contribuer à promouvoir le secteur privé et à donner l'exemple en matière de transparence dans la gestion des finances publiques et impliquer davantage la société civile.

L'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) tient, jusqu'au 24 mai à Rabat, sa 25e Assemblée régionale Afrique qui se focalise sur les moyens de booster la coopération, de renforcer la solidarité au sein de la communauté francophone et de faire connaître et promouvoir le rôle international des parlementaires, indique l'organisation.

