Ile Maurice: Aviation - Accord signé entre Turkish Airlines et les Iles Vanille

Le tourisme régional est amené à se développer. En effet, la compagnie Turkish Airlines et les îles Vanille ont posé les bases d'une collaboration ambitieuse le 19 mai au Long Beach Hotel, en signant un partenariat. C'était lors d'une soirée qui récompensait les meilleures agences de voyages pour l'année 2016.

Les nombreux professionnels des îles de l'océan Indien ont eu l'occasion de participer à deux roadshows en Europe et d'aller à la rencontre des agences de voyages et des tour-opérateurs afin de découvrir les différentes prestations qu'ils proposent. Le premier s'est tenu en Hongrie, en Roumanie et en République tchèque. Quant au second, il a eu lieu en Bulgarie, en Serbie et en Slovénie.

Promouvoir l'océan Indien en Europe de l'Est et en Europe du Nord

Paul Viroleau, Chief Executive Officer des îles Vanilles, salue cette nouvelle collaboration avec la compagnie aérienne turque. «Turkish Airlines fait partie des rares compagnies aériennes qui jouent le jeu de la coopération entre les îles et qui s'engagent à assurer leur promotion.»

Du côté de la compagnie aérienne, son directeur général, Fatih Kursun, souhaite continuer à promouvoir l'océan Indien en Europe de l'Est et en Europe du Nord. «Nos taux de remplissage sont bons et nous continuons de progresser en transportant une nouvelle clientèle dans les îles.»

Atom Travel, meilleure agence

A noter que c'est Atom Travel qui a obtenu le trophée de la meilleure agence de Turkish Airlines pour l'année 2016. Pour la directrice Caroline Chen, la venue de «la compagnie aérienne numéro d'Europe a offert un plus vaste choix de connexions à nos clients sur l'Europe».