Afrique: L'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus nouveau patron de l'OMS

Outre ce scrutin, cette 70e assemblée mondiale de la santé, l'organe décisionnel suprême de l'OMS, fera également le bilan de son action dans les situations d'urgence graves et de grande ampleur. Il s'agit de « l'urgence désactivée » en 2016 concernant la flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, comme celle la fièvre jaune en Angola et en République démocratique du Congo.

Dans un contexte rythmé de bouleversement, le nouveau directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé pense qu'il faut aborder la question de la santé en reconnaissant les tendances majeures qui se dessinent et réagir en passant aux phénomènes de changement climatique, la crise des migrants, le terrorisme… D'après lui, « cette sagesse nous la retrouverons dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) avec des approches nouvelles et innovantes pour faire face à l'avenir ».

A son avis, il faut mettre l'accent sur les femmes et les enfants, lutter contre la violence sexiste et les médicaments contrefaits…

Un contexte marqué par une santé mentale et sa stigmatisation qui continuent de toucher les communautés, les maladies non transmissibles assimilables à des tempêtes qui touchent nos régions…

Revenant sur son premier engagement, M. Ghebreyesus estime que la couverture sanitaire universelle représente l'une des valeurs et des aspirations les plus fondamentales.

