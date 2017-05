Angola: L'Exécutif a l'intention de renforcer la coopération pour la production de semences

Luanda — Le Gouvernement angolais a l'intention de renforcer la coopération avec la Zambie, le Zimbabwe et la Namibie, dans le domaine de la production de semences et la formation du personnel, en vue de contribuer à la lutte contre la faim et la pauvreté, a déclaré vendredi, à Luanda, le ministre de l'Agriculture, Marcos Nhunga.

Selon le gouvernant, le centre de la coopération devra se faire par la promotion et la mise en place de partenariats entre les hommes d'affaires angolais et des respectifs pays, dans le but d'assurer la disponibilité en Angola d'une base durable des semences de haute qualité.

Le ministre de l'Agriculture parlait lors d'une réunion avec la ministre de l'Agriculture de la République de la Zambie, Dora Sllya, l'ambassadrice de la Namibie en Angola, Cláudia Uushona et l'ambassadrice du Zimbabwe, Nngni Segwe, en représentation des ministres de l'Agriculture et Forêts de la Namibie et de l'Agriculture, Mécanisation et l'Irrigation du Zimbabwe.

Il a également indiqué que l'intention est d'étendre la coopération avec la Zambie dans le domaine institutionnel, en particulier dans le secteur des forêts et de la faune, pour répondre aux besoins de la protection de ces ressources en renforçant les mécanismes de lutte contre le braconnage et le suivi et contrôle de l'exploitation forestière et du commerce illégal du bois le long de la frontière commune.

Quant à la République du Zimbabwe, la coopération se concentre sur le domaine de production de semences de graine et de céréales à grande échelle en établissant des partenariats entre les hommes d'affaires angolais et zimbabwéens.

Selon le responsable, avec le Zimbabwe, l'Angola espère obtenir la bonne capacité et l'expérience qu'il détient dans la fabrication de petites technologies et d'équipements liés à la préparation de terres, comme l'attraction animale et d'autres, à travers le processus d'établissement de partenariat entre les deux pays.

Marcos Nhunga a souligné qu'avec la Namibie, dans le cadre des mécanismes de coopération établis entre les deux Etats "nous entreprenons plusieurs actions conjointes dans les domaines de l'agriculture, l'élevage et des forêts, que, ans l'entre-temps, nous aimerions voir renforcer à la fois le domaine institutionnel comme entrepreneurial".

Pour le ministre, il est important de renforcer la coopération avec la Namibie dans le contrôle des maladies transfrontalières liées au bétail à travers le renforcement entre les services vétérinaires de la Namibie et de l'Angola, ainsi que l'échange entrepreneurial dans le secteur de commercialisation de bétail pour la production et le développement de l'élevage.

Le ministre réitère que la lutte contre la faim et la pauvreté et l'amélioration du bien-être des gens étaient le but ultime des actions du Gouvernement angolais, dont l'orientation principale est de développer l'agriculture, étant un facteur de développement et de stabilité sociale et économique du pays et l'une des principales sources d'emploi et des revenus des populations.

Le gouvernant rappelle que la satisfaction des besoins internes en produits végétaux, en particulier d'origine végétale, les légumineuses, les oléagineux, les céréales et les fruits tropicaux, ainsi que la réduction des importations et la mise à profit du potentiel naturel du pays est l'un des objectifs centraux de l'Etat angolais contenus dans le Plan national de développement.

Il a souligné que l'agriculture se heurtait encore à certaines contraintes qui conditionnent le développement et la dynamisation, notamment la capacité institutionnelle limitée, la faiblesse du système de recherche, les programmes de contrôle de santé inadéquats, une faible production et de la productivité qui est associée à une faible qualité des semences,'

Le gouvernant a reconnu l'évolution existante dans le secteur de l'agriculture d'autres pays, en particulier dans les domaines qui préoccupent le pays.

La ministre de l'Agriculture de la République de la Zambie, Dora Sllya, exalte l'événement, en proposant de réviser et mettre à jour les protocoles en fonction de la nouvelle réalité économique, politique et sociale.

Dans l'entre-temps, le gouvernement zambien devrait à l'avenir mettre à la disposition près de 5000 tonnes de semences au profit de l'Etat angolais.

La gouvernante s'est dit préoccupée par le manque de sécurité alimentaire dans certaines régions du continent, ayant défendu la nécessité d'un engagement conséquent des jeunes dans le développement du secteur agricole dans leur pays.

La rencontre visait à relancer et renforcer la coopération existante entre les pays dans les domaines de l'agriculture, l'élevage et des forêts, à travers l'actualisation et l'identification de nouvelles zones de coopération.

