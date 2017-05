Sénégal: Moussa Diallo - Le Sénégalais, D2 amateurs vers l'Eupen ?

Moussa Diallo a crevé l'écran cette saison au niveau amateur en Belgique. Comment passer sous silence la saison incroyable de l'attaquant sénégalais? Le buteur de La Calamine (D2 amateurs) a planté la bagatelle de 33 buts. Avec ses prestations, Moussa Diallo pourrait se retrouver en Jupiler Pro League la saison prochaine. Car le joueur est dans le viseur d'Eupen.

Alors que Mamadou Sylla et Henry Onyekuru vont quitter Eupen, les Pandas doivent se mettre à la recherche d'un nouvel attaquant de pointe. Celui-ci pourrait venir de D2 amateurs. L'Avenir révèle que les Pandas ont, ce week-end, testé Moussa Diallo, le buteur de La Calamine.

« On a ramené aux oreilles des entraîneurs d'Eupen qu'un avant de D2 amateurs avait planté 33 goals dans un club distant de seulement dix kilomètres », raconte Moussa Diallo dans des propos relayés par La Dernière Heure. « Ils se sont renseignés et ont visionné des vidéos de mes anciens matches. Ils ont trouvé mes performances intéressantes, tout en se demandant pourquoi j'évoluais à un tel échelon. »

Et voilà l'ancien Sang&Marine (26 ans) contacté par le monde pro. « Vendredi matin, on me demandait de venir m'entraîner à 11 heures. Le timing étant trop juste, on m'a proposé de jouer avec l'équipe réserve, contre Virton, samedi. »

Intrigué et intéressé de voir à l'oeuvre ce joueur, Jordi Condom aurait proposé un test au joueur, ce week-end, avec l'équipe B contre les Espoirs de Virton. Le joueur s'y est bien débrouillé, marquant et provoquant un pénalty.Moussa Diallo a marqué... des points.

« Ils ont filmé et le coach, Angel Cortès, m'a dit qu'il remettrait un rapport positif au staff. Maintenant, il faut attendre et voir la décision finale », ajoute celui que l'on pensait lié à Solières (D2 amateurs) pour la saison prochaine. À son âge, nul doute qu'il foncera en cas d'avis positif. « Un tel contact est flatteur et je suis honoré de l'intérêt d'un cercle de D1. Je suis prêt à découvrir un autre monde. »

Cependant, le Calaminois sait le chemin long. Même s'il a le gros avantage d'être belge. « Si on me propose de signer à Eupen, comment pourrais-je refuser ? Je suis conscient qu'avoir la nationalité belge peut faciliter les choses. »

Sans que cela lui promette du temps de jeu. « Il ne faut pas rigoler : je ne rêve pas de venir et de dire je viens pour jouer ! Il y a tout de même des joueurs passés par Barcelone dans cette équipe. »