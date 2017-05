Guinée/Congo-Kinshasa: Coupe CAF - Horoya AC pas impressionné pas le TP Mazembe

Le Horoya AC de Conakry accueille le Tout-Puissant Mazembe, ce mercredi, au compte de la deuxième journée de la phase des groupes de la Coupe CAF. Apres avoir arraché un nul à Pretoria face au SuperSport, le club guinéen a cœur d'engranger ses premiers 3 points dans cette phase des poules de la Coupe CAF. Face au tenant du titre qui est le TP Mazembe, la tâche ne sera pas facile même si on évolue à domicile.

« Ce match est très important pour nous, et on le prépare de la meilleure des manières. Nous sommes allés faire un match nul en Afrique du Sud contre SuperSport, maintenant il faut bonifier cet avantage à domicile par une victoire. On est conscient que le TP Mazembe est une grosse pointure du football africain, mais on a confiance en nous. On a bien travaillé et bien préparé cette rencontre, on fera tout pour remporter les trois points, peu importe la manière », affirme Francis DIPÏTA sur le site officiel du club.

L'international camerounais du Horoya AC déclare que lui et ses coéquipiers sont heureux de se frotter à l'ogre TP Mazembe, mais ils n'entendent pas se laisser intimider par le palmarès des Congolais de Lubumbashi.

« C'est ce genre de match qui peut permettre au club de grandir. En plus, le Horoya a pris pour exemple le TP Mazembe. Affronter cette équipe en Coupe de la CAF est un honneur pour nous les joueurs. Mais, nous ne ferons aucun complexe face aux joueurs du TPM, parce que le Horoya a du potentiel. Pour que le Horoya aussi soit un grand d'Afrique, il faut parvenir à battre des équipes comme le TP Mazembe. A travers ce match nous allons annoncer la couleur, une manière de dire aux autres équipes que le Horoya a aussi sa place dans le gotha du football africain, que nous avons notre mot à dire cette année dans cette Coupe de la CAF », dixit le joueur de Horoya AC.