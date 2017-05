Entre le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, ex-ministre éthiopien de la Santé et chercheur renommé sur le paludisme, le Dr David Nabarro, Britannique qui fut envoyé spécial de l'ONU pour la lutte contre Ebola et la cardiologue pakistanaise, Dr Sania Nishtar, candidate malheureuse au poste de Haut-Commissaire de l'ONU pour les réfugiés (HCR) en 2015, la bataille n'était pas facile.

L'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, 52 ans, a été élu hier nouveau directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une des plus grandes agences de l'ONU. L'ancien ministre éthiopien de la Santé et des Affaires étrangères a été préféré au Britannique David Nabarro et la Pakistanaise Sania Nishtar, à l'issue du vote effectué au deuxième jour de la 70e assemblée générale de l'OMS.

