Gambie: Un mandat d'arrêt est lancé contre les auteurs présumés du meurtre de Deyda Hydara

Voilà quatre mois que Yahya Jammeh a quitté le pays et que le nouveau gouvernement tente de mettre en… Plus »

La MFWA salue l'information selon laquelle un mandat d'arrêt a été émis contre les suspects et espère que ceci est un pas en avant pour que justice soit faite à Hydara et sa famille.

Au procès, le Capitaine Lamin K.Saine, un officier supérieur de la NIA qui était le chef de l'équipe qui a conduit les enquêtes sur le meurtre d'Hydara, a témoigné au nom de l'équipe d'investigation. Il a défendu les enquêtes de la NIA et a dit que cela été prompte, Independent, et que la NIA a inclus la famille. Saine a aussi admis que la NIA avait dédié seulement 22 jours pour investiguer sur le meurtre d'Hydara.

Après l'assassinat d'Hydara, l'Etat a ouvert une enquête qui a été clôturé après 22 jours. Aucune arrestation n'a été faite et personne n'a été tenue responsable pour le meurtre. Le gouvernement a rendu en silence les médias qui ont parlé du meurtre d'Hydara et a aussi tenté de le vilipender.

Deyda Hydara, l'éditeur d'alors du journal le Point et un critique reconnu de Yahya Jammeh, a été la cible de tir des assaillants inconnus dans son véhicule sur son chemin de retour de travail le 16 Décembre 2004. Avant sa mort, Hydara était le président de l'Union de la Presse Gambienne (GPU) et a dirigé les efforts de plaidoyer contre les restrictions législatives sur la liberté de la presse dans le pays.

