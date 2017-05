Guinée: Une jeune Guinéenne séquestrée et esclavagisée en Australie

La fédération syndicale autonome des banques, assurances et micro-finances de Guinée (FESABAG) a… Plus »

Une fois à Sydney, la jeune fille a alors été séquestrée et violée par son kidnappeur et d'autres hommes pendant plusieurs semaines, dans un appartement d'un quartier de banlieue. Mais fin avril, elle a réussi à s'enfuir et à arrêter une automobiliste, qui l'a secourue.

Une Guinéenne de 17 ans a été kidnappée et transformée en esclave sexuelle pendant des semaines en Australie, à 17 000 km de son pays d'origine. La jeune fille s'est finalement échappée de l'appartement de ses bourreaux à Sydney mais depuis, la police australienne a le plus grand mal à faire progresser l'enquête.

