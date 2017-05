Guinée: Insécurité à Conakry - Deux boutiques attaquées à Yembeya

La fédération syndicale autonome des banques, assurances et micro-finances de Guinée (FESABAG) a… Plus »

La seconde victime, Ismaïla Kaba explique qu'il était sur le point de fermer quand les malfrats ont pénétré sa boutique. «Ils ont fait irruption dans la boutique vers 23 heures. Ils étaient lourdement armés. Ils ont pris tout l'argent qu'on avait ici. Je ne connais pas le montant exact qu'ils ont emporté. Je me rappelle juste de 10 millions et 200 dollars US que j'avais comptés».

Un groupe des bandits a attaqué deux boutiques dans le quartier Yembeya dans la commune de Ratoma dans la nuit du lundi 22 au 23 mai 2017. L'une des victimes, Ibrahima Sory Bobo Diallo explique les circonstances. «Ils étaient 6 et tous munis des armes. Quand ils ont fait irruption dans ma boutique, ils ont tiré des balles en l'air. Ensuite, ils ont demandé où se trouvent l'argent. Je leur ai dit qu'on n'avait pas d'argent. Quand j'ai pris la fuite, ils ont bastonné mon petit frère avant de prendre l'argent dans les trois tiroirs et des cartes de recharge. C'est la somme de deux journées de vente qu'ils ont emporté. Mais, je ne peux pas estimé le montant exact».

La situation sécuritaire dans la capitale Conakry devient de plus en plus inquiétante avec la recrudescence des attaques à main armées.

