Gabon: Lancement de la plateforme

Le ministre de l'Agriculture de l'Elevage, chargé de la mise en œuvre du Programme graine a lancé ce 22 mai dans un hôtel de la capitale gabonaise, un atelier de lancement de la plateforme des acteurs de la filière apicole avec la participation des experts venus d'autres pays de l'Afrique.

En présidant au lancement de l'atelier au nom du gouvernement gabonais, Yves Fernand MANFOUMBI a émis le vœu de voir les résultats les travaux aller à leur terme. Ce tournant décisif et concret qui marquera un nouveau départ dans ce secteur de l'élevage en Afrique centrale, tout en se basant sur l'utilisation durable des ressources mellifères disponibles. L'objectif est d'accroitre la production alimentaire, améliorer la nutrition humaine, renforcer le soutien aux communautés rurales et la protection de l'environnement et la biodiversité.

Selon les explications, le Gabon est un pays de la zone guinéenne, de climat tropical chaud, sec et humide ; avec une végétation assez dense .Il appartient au bassin du Congo, riche en biodiversité. Dans cette immense forêt, on y trouve des nids d'abeilles. A titre d'exemple, le Gabon a une forêt dite <>. Ce qui signifie, qu'il existe une population importante d'abeilles dans cette zone et par extension dans tout le Gabon.

L'importance de cette population se traduit par l'existence de 80/100 de tapis végétal sur une superficie territoriale de 267670Km2. Ce tapis est composé d'une diversité des essences, offrant aux abeilles des ressources suffisantes, leur permettant de se maintenir en vie, de se développer , et de produire des grandes réserves de miel toute l'année .C'est donc dire , que le couvert végétal a une sécrétion nectarifère importante dans cette zone .

Les travaux accentués sur cinq sujets, la situation de l'apiculture au Gabon, les activités du projet d'appui à l'apiculture, sur les techniques de production apicole et l'api thérapie, la présentation de la plateforme nationale et en fin mettre en place des groupes de travail et les organes de gouvernances de la plateforme apicole du Gabon.