Gabon: La solidarité de Ndougou en lumière

Le département de Ndougou,dans la province de l'Ogooué-maritime, tient à s'émouvoir après l'exploitation pétrolière, l'Association Espace Ndougou a présenté la plateforme « Solidarité » dans un hôtel de Port-Gentil récemment (Gabonews) :

Créée en 2006, l'association Espace Ndougou a vocation à raviver la solidarité, à perpétuer la mémoire de cet espace, à favoriser le retour des fils et filles du département de Ndougou vers leur terre d'origine. L'association vise aussi la valorisation du tourisme et de la promotion de la culture. A l'initiative de son bureau directeur, la 1ère sortie de la plateforme solidarité de l'Espace Ndougou a eu lieu à Port-Gentil le 20 mai 2017. Les membres ont organisé cette 1ère édition au profit des mouvements associatifs et des personnes physiques intéressées par le développement du département de Ndougou, une partie de la province de l'Ogooué-Maritime.

L'objectif est, entre autres, d'actualiser le fichier des acteurs de l'association, le partage d'informations autour de l'Espace Ndougou, mais surtout, la mise en place d'activités sociales communautaires pérennes. Cette mobilisation demeure nécessaire à en croire les responsables de l'Espace Ndougou, car elle garantit la pérennité du département connu pour son or noir.

Le développement des routes Loubomo/Moungalara et Omboué/Port-Gentil va créer des opportunités économiques et permettra un retour en masse vers les villages. « Cela permettra à Gamba et ses environs à continuer de prospérer » s'est avancé le président de l'Espace Ndougou, Luc Pandjo Bouma. Cette vision de l'après-pétrole est saluée et encouragée par les cadres du département de Ndougou.